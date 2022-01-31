В сборной Туниса сменился тренер после вылета из Кубка Африки

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Новым наставником сборной Туниса стал Джалил Кадри, сообщает пресс-служба команды.

Он сменил на посту главного тренера Мондера Кебайера, который решил уйти после вылета из Кубка Африканских Наций.

Тунисцы завершили выступление на континентальном первенстве на стадии 1/4 финала, проиграв сборной Буркина-Фасо (0:1).

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