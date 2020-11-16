В сборной Украины выявлены три новых случая заражения коронавирусом

Проведение матча 6-го тура Лиги Наций между сборными Швейцарии и Украины находится под вопросом.

Игра может не состояться из-за очередной вспышки коронавируса в команде Андрея Шевченко.

В этот раз COVID-19 выявлен у трёх футболистов - вратаря Дмитрия Резника, а также защитников Евгения Макаренко и Эдуарда Соболя. Все они изолированы в гостиничных номерах.

Матч Швейцария - Украина определит, кто вылетит из дивизиона A Лиги Наций. Встреча запланирована на вторник в 22:45 по московскому времени.

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