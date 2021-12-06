В сборной Венгрии отреагировали на информацию о возможном назначении Черчесова

Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен

Пресс-служба Венгерской федерации футбола прокомментировали информацию о том, что российский тренер Станислав Черчесов может возглавить сборную Венгрии.

"Венгерская федерация футбола подписала долгосрочный контракт с главным тренером Марко Росси в марте. Как в последнее время несколько раз отмечали и наша федерация, и главный тренер национальной сборной, уверенность двух сторон друг в друге не нарушена и обе стороны готовы выполнять контракт, действующий до 2025 года", - говорится в сообщении.

58-летний Черчесов в настоящее время является безработным. Ранее он тренировал "Куфштайн", "Ваккер-Тироль", "Спартак", "Жемчужину", "Терек", "Амкар", "Динамо", "Легию" и сборную России.

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