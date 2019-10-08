В сборную Англии вызвали вратаря "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Шеффилд Юнайтед" Дин Хендерсон получил вызов в сборную Англии.

22-летний страж ворот, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед", заменит в заявке "трёх львов" травмированного голкипера "Астон Виллы" Тома Хитона.

Напомним, что сборная Англии готовится к матчам квалификации Евро-2020 против Чехии (11 октября) и Болгарии (14 октября).

Хендерсон в текущем сезоне провёл за "Шеффилд Юнайтед" 8 игр и пропустил 7 голов.

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