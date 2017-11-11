В сборную Англии вызван вратарь "Норвича"

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В сборную Англии вызван вратарь "Норвича"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вызвал в национальную команду вратаря "Норвича" Ангуса Ганна, сообщает BBC.

21-летний страж ворот заменил в заявке "трёх львов" выбывшего из-за травмы Джека Батлэнда.

Ганн, права на которого принадлежат "Манчестер Сити", будет готовиться к товарищескому матчу против сборной Бразилии, который состоится 14 ноября.

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