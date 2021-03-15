В сборную Испании на матчи отбора ЧМ-2022 вызваны четыре новичка

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В сборную Испании на матчи отбора ЧМ-2022 вызваны четыре новичка

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике огласил список из 24 футболистов, которые вызваны для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

В сборную вызваны четверо новичков - полузащитник "Барселоны" Педри, нападающий "Эйбара" Брайан Хиль, защитник "Спортинга" Педро Порро и вратарь "Брайтона" Роберт Санчес. 

Полностью список игроков сборной Испании выглядит так:

Вратари: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Санчес ("Брайтон"), Унаи Симон ("Атлетик").

Защитники: Педро Порро ("Спортинг"), Эрик Гарсия ("Манчестер Сити"), Серхио Рамос ("Реал"), Диего Льоренте ("Лидс"), Иньиго Мартинес ("Атлетик), Жорди Альба ("Барселона"), Хосе Луис Гайя ("Валенсия").

Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити"), Тьяго Алькантара ("Ливерпуль"), Педри ("Барселона"), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Серхио Каналес ("Бетис"), Коке ("Атлетико"), Фабиан Руис ("Наполи").

Нападающие: Херард Морено ("Вильярреал"), Ферран Торрес ("Манчестер Сити"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад"), Альваро Мората ("Ювентус"), Бриан Хиль ("Эйбар"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг").

Сборная Испании проведет матчи с Грецией (25 марта), Грузией (28 марта) и Косово (31 марта).

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