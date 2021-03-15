В сборную Испании на матчи отбора ЧМ-2022 вызваны четыре новичка
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике огласил список из 24 футболистов, которые вызваны для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
В сборную вызваны четверо новичков - полузащитник "Барселоны" Педри, нападающий "Эйбара" Брайан Хиль, защитник "Спортинга" Педро Порро и вратарь "Брайтона" Роберт Санчес.
Полностью список игроков сборной Испании выглядит так:
Вратари: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Санчес ("Брайтон"), Унаи Симон ("Атлетик").
Защитники: Педро Порро ("Спортинг"), Эрик Гарсия ("Манчестер Сити"), Серхио Рамос ("Реал"), Диего Льоренте ("Лидс"), Иньиго Мартинес ("Атлетик), Жорди Альба ("Барселона"), Хосе Луис Гайя ("Валенсия").
Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити"), Тьяго Алькантара ("Ливерпуль"), Педри ("Барселона"), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Серхио Каналес ("Бетис"), Коке ("Атлетико"), Фабиан Руис ("Наполи").
Нападающие: Херард Морено ("Вильярреал"), Ферран Торрес ("Манчестер Сити"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад"), Альваро Мората ("Ювентус"), Бриан Хиль ("Эйбар"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг").
Сборная Испании проведет матчи с Грецией (25 марта), Грузией (28 марта) и Косово (31 марта).
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Источник: "Реал" продлил контракт с Модричем
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14