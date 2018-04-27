В сборную недели Лиги Европы вошли по пять игроков "Арсенала" и "Марселя"



УЕФА представил символическую сборную Лиги Европы по итогам первых полуфинальных матчей турнира, сообщает официальный сайт организации.

Стоит отметить, что в нее вошли пять игроков "Арсенала", сыгравшего вничью с "Атлетико" (1:1) и "Марселя", победившего "Зальцбург" (2:0).

Состав команды недели выглядит так:

вратарь: Йоанн Пеле ("Марсель")

защитники: Жордан Амави, Адиль Рами (оба – "Марсель"), Шкодран Мустафи, Начо Монреаль (оба – "Арсенал")

полузащитники: Димитри Пайе ("Марсель"), Джек Уилшер, Аарон Рэмзи (оба – "Арсенал"), Флориан Товен ("Марсель")

нападающие: Антуан Гризманн ("Атлетико"), Александр Ляказетт ("Арсенал").

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