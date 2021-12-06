В СБУ отреагировали на задержание Милевского в киевском ресторане
Фото: инстаграм Артема Милевского/Автор неизвестен
Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко прокомментировал информацию о том, что сотрудники СБУ задержали в киевском ресторане бывшего нападающего сборной Украины Артема Милевского.
"Они снимают пранк, насколько я понял. Во всяком случае, сотрудники СБУ там не привлечены", - приводит слова Дехтяренко "Суспильное".
По словам Дехтяренко, лица, задержавшие Милевского, были одеты в форму, которая отличается от формы сотрудников СБУ.
Напомним, 36-летний Милевский в сентябре объявил о завершении карьеры футболиста. Он выступал за "Борисфен-2", "Динамо" (Киев), "Газиантепспор" (Турция), "Хайдук" (Хорватия), "Сплит" (Хорватия), "Конкордию" (Румыния), "Тосно" (Россия), "Динамо-Брест" (Беларусь), "Кишварду" (Венгрия), вновь "Динамо-Брест" и "Минай" (Украина). За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил восемь голов.
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