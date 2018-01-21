В сделку по Фреду "Шахтер" хочет включить хавбека "Манчестер Сити"

Теги александр зинченкоманчестер ситишахтер донецкфред

В сделку по Фреду "Шахтер" хочет включить хавбека "Манчестер Сити"Донецкий "Шахтер" готов отпустить своего полузащитника Фреда в английский "Манчестер Сити", информирует Tribuna.com.

Однако в сделку по своему 24-летнему игроку "горняки" хотели бы включить хавбека "горожан" Александра Зинченко. Однако сам украинец не горит желанием возвращаться в стан своего бывшего клуба.

В нынешнем сезоне принял участие только в 6 играх за "Манчестер Сити".

Напомним, "Манчестер Сити" ведет переговоры с "Шахтером" по Фреду. | soccernews.ru

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