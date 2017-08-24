В сделку по Мбаппе будет включен один из игроков ПСЖ

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В сделку по Мбаппе будет включен один из игроков ПСЖВ сделку по форварду "Монако" Килиану Мбаппе будет включен один из игроков ПСЖ, информирует Le Parisien.

По сведениям издания, за своего 18-летнего нападающего монегаски рассчитывали получить 140 миллионов евро и защитника парижан Преснеля Кимпембе. Однако "красно-синие" отказались расставаться со своим беком, предложив взамен "Монако" Хавьера Пасторе, Юлиана Дракслера или Лукаса Моуру. Но такой вариант развития событий исключили сами игроки. Поэтому переговоры между клубами по обмену продолжатся.

Напомним, Мбаппе близок к переходу в ПСЖ. | soccernews.ru

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