В "Сельте" приняли решение по Смолову, который нарушил режим самоизоляции

Руководство "Сельты" приняло решение не штрафовать российского нападающего Федора Смолова, который в апреле нарушил режим самоизоляции и вернулся из Испании в Россию.

"Смолова не оштрафовали", - приводит слова Ткаченко РБК-Спорт.

Ранее сообщалось, что за подобное нарушение "Сельта" оштрафовала на 60 тысяч евро датского форварда Пионе Систо.

В нынешнем сезоне 30-летний Смолов провел за "Сельту" шесть матчей и забил один гол.

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