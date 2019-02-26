В семье еще одного игрока "Зенита" произошел громкий скандал

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В семье еще одного игрока "Зенита" произошел громкий скандал

Екатерина Гордон, адвокат жены бывшего игрока "Зенита" Ивана Новосельцева Елены, рассказала, что произошло в семье футболиста. Напомним, что Новосельцев перешел из "Зенита" в "Ростов" в зимнее трансферное окно на правах аренды.

"Сейчас появились определенные вопросы, которые неожиданно возникли в семье Кейру и Новосельцева. В данный момент мы пытаемся урегулировать вопросы имущественного характера. Господин Новосельцев позволил себе довольно нечестное поведение, которое стало достоянием его супруги. Если в ближайшее время мы не услышим от второй стороны объяснение и не сможем урегулировать, то на днях мы расскажем эту историю во всех нюансах.

К сожалению, всех подробностей сейчас не могу раскрыть. Но если вопрос не будет урегулирован, это дело станет погромче распри Глушакова. В данный же момент мне, как юристу, пока не до конца понятны все махинации с недвижимостью, которые были проделаны по чьему-то совету мужем Катерины, или просто произошла ошибка", - приводят слова Гордон российские СМИ.

30-летняя Новосельцева (девичья фамилия Кейру) является дочерью уроженца Сьерра-Леоне. В 2015 году она вышла замуж за Новосельцева, который сделал ей предложение прямо на футбольном поле. Является известной баскетболисткой.

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