В семье К. Комбарова родился четвертый ребенок

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В семье К. Комбарова родился четвертый ребенок

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров сообщил, что в семье его брата Кирилла, выступающего за тульский "Арсенал", родился четвертый ребенок.

"У меня только что родился четвертый племянник! Кирилл и Екатерина поздравляю вас! Теперь надо девочку еще", - написал Дмитрий в своем Instagram.

Ранее в семье 32-летнего Кирилла Комбарова и его жены Екатерины родились трое сыновей.

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