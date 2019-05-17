В семье К. Комбарова родился четвертый ребенок
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров сообщил, что в семье его брата Кирилла, выступающего за тульский "Арсенал", родился четвертый ребенок.
"У меня только что родился четвертый племянник! Кирилл и Екатерина поздравляю вас! Теперь надо девочку еще", - написал Дмитрий в своем Instagram.
Ранее в семье 32-летнего Кирилла Комбарова и его жены Екатерины родились трое сыновей.
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|28
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|4
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|28
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|5
|ЦСКА Москва
|27
|45
|6
|Арсенал Тула
|28
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|Ахмат
|28
|39
|8
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|28
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|Оренбург
|28
|37
|10
|Рубин
|28
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|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
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|Крылья Советов
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|Уфа
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|20
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