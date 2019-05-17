В семье К. Комбарова родился четвертый ребенок

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров сообщил, что в семье его брата Кирилла, выступающего за тульский "Арсенал", родился четвертый ребенок.

"У меня только что родился четвертый племянник! Кирилл и Екатерина поздравляю вас! Теперь надо девочку еще", - написал Дмитрий в своем Instagram.

Ранее в семье 32-летнего Кирилла Комбарова и его жены Екатерины родились трое сыновей.

Не пропустите: Глушаков не поможет "Спартаку" в матче с "Крыльями Советов". | http://soccernews.ru