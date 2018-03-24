В семье Канисареса произошла трагедия

В семье известного испанского вратаря Сантьяго Канисарес произошла трагедия.

"Мой сын Санти умер. Думаю, я должен вам рассказать об этом в знак благодарности за вашу поддержку и пожелания" - написал Канисарес в своём твиттере.

Известно, что в течение последних полутора лет ребёнок боролся с онкологическим заболеванием.

Не пропустите: Другая вселенная: что творится за пределами топ-5 чемпионатов Европы. | http://soccernews.ru