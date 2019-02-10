В семье легенды английского скандала назревает семейный скандал

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В семье легенды английского скандала назревает семейный скандал

Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни, выступающий сейчас за клуб МЛС "Ди Си Юнайтед", возможно, изменил жене, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболиста заметили в одном из магазинов с официанткой Вики Росик. Ранее она была замечена в компании с форвардом в кафе.

33-летний Руни с 2008 года женат на Колин Маклафлин, у пары четверо сыновей.

Ранее форвард уже попадался на супружеской измене в 2009 году, пользуясь услугами проституток.

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