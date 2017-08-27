В семье Месси едва не случилась страшная трагедия

Старший брат форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси Матиас попал в дорожно-транспортное происшествие у себя на родине в Аргентине, информирует football.fr.

По сведениям источника, инцидент случился в субботу. Брат известного футболиста на своей "Audi" врезался в грузовик. Несмотря на то, что автомобиль оказался сильно поврежден, здоровью Матиаса ничего не угрожает. Причиной аварии, по предварительным данным, стала плохая погода.

Напомним, Месси остался недоволен своей позицией на поле в стартовых матчах Ла Лиги. | soccernews.ru