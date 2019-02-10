В семье пилота Салы приняли важное решение о дальнейшем развитии событий

Теги кардифф ситиэмилиано сала

В семье пилота Салы приняли важное решение о дальнейшем развитии событий

Семья пилота самолета Дэвида Иботтсона, который управлял самолетом с нападающим "Кардиффа" Эмилиано Салой на борту, собирает средства, чтобы найти его тело, сообщает BBC. 

По сведениям издания, семья Иботтсона разместила объявление в социальной сети. Для финансирования поисковой операции им необходимо около 335 тысяч евро.

Напомним, что 7 февраля спасатели подняли тела Салы со дна Ла-Манша, оно находилось в обломках самолета. При этом тело Иботтсона обнаружено не было.

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