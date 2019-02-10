В семье пилота Салы приняли важное решение о дальнейшем развитии событий
Семья пилота самолета Дэвида Иботтсона, который управлял самолетом с нападающим "Кардиффа" Эмилиано Салой на борту, собирает средства, чтобы найти его тело, сообщает BBC.
По сведениям издания, семья Иботтсона разместила объявление в социальной сети. Для финансирования поисковой операции им необходимо около 335 тысяч евро.
Напомним, что 7 февраля спасатели подняли тела Салы со дна Ла-Манша, оно находилось в обломках самолета. При этом тело Иботтсона обнаружено не было.
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|Вулверхэмптон
|25
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|8
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|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
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|Борнмут
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|26
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|15
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|26
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Саутгемптон
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|Фулхэм
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|11