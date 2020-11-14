В семье Сергея Семака зафиксированы случаи заражения коронавирусом

Дочери главного тренера питерского "Зенита" Сергея Семака заразились коронавирусом, об этом сообщила супруга наставника Анна.

"У девочек положительный результат анализа, высокая температура, кашель и потеря обоняния", - написала женщина в сторис инстаграма.

Напомним, у Сергея и Анны 8 детей, а в июле появился первый внук.

"Зенит" по итогам 14 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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