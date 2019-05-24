В семье Швайнштайгера родится второй ребенок
Ана Иванович, жена бывшего полузащитника сборной Германии Бастиана Швайнштайгера, сообщила, что они с мужем ждут второго ребенка..
"Наши сердца разрываются от радости. У нас будет еще одно маленькое пополнение в нашей семье!" - написала экс-теннисистка в своем Twitter.
Our hearts are bursting with joy. We are going to have another little addition to our family! Two under two pic.twitter.com/tUilYbSL6G— Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) 24 мая 2019 г.
В данный момент 34-летний Швайнштайгер выступает за американский клуб "Чикаго Файр". В нынешнем сезоне он провел 12 матчей в чемпионате МЛС, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2019 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19