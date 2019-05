В семье Швайнштайгера родится второй ребенок

Ана Иванович, жена бывшего полузащитника сборной Германии Бастиана Швайнштайгера, сообщила, что они с мужем ждут второго ребенка..

"Наши сердца разрываются от радости. У нас будет еще одно маленькое пополнение в нашей семье!" - написала экс-теннисистка в своем Twitter.

Our hearts are bursting with joy. We are going to have another little addition to our family! Two under two pic.twitter.com/tUilYbSL6G