В семье Швайнштайгера родится второй ребенок

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В семье Швайнштайгера родится второй ребенок

Ана Иванович, жена бывшего полузащитника сборной Германии Бастиана Швайнштайгера, сообщила, что они с мужем ждут второго ребенка..

"Наши сердца разрываются от радости. У нас будет еще одно маленькое пополнение в нашей семье!" - написала экс-теннисистка в своем Twitter.

В данный момент 34-летний Швайнштайгер выступает за американский клуб "Чикаго Файр". В нынешнем сезоне он провел 12 матчей в чемпионате МЛС, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2019 года.

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