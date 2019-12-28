В семье Варди родился пятый ребенок

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В семье Варди родился пятый ребенок
Нападающий "Лестера" Джейми Варди в четвертый раз стал отцом, сообщает Daily Mail.

"Жена Варди родила сегодня ребенка. Джейми находится с ней. Я из поздравляю", - сообщил главный тренер команды Брендан Роджерс.

Ранее Ребекка Варди родился от футболиста двух детей. Также они воспитывают еще двух детей девушки от предыдущего брака. Кроме того, у форварда есть еще один ребенок, который живет с его первой женой.

В нынешнем сезоне 32-летний Варди провел за "Лестер" 21 матч во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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