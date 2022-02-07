В Сенегале объявили выходной в честь победы сборной на Кубке Африки

Фото твиттер Кубка Африки

Жители Сенегала получили внеплановый выходной в понедельник, 7 февраля, пишет Gulf News.

По информации источника, такое решение принял президент страны Маки Салл в честь победы национальной сборной на Кубке Африки.

Сегодня команда прилетит в Дакар, и сенегальцы смогут встретить их. Сам глава государства также планирует поприветствовать футболистов и тренеров. Для этого он прервал дипломатическую поездку.

Сборная Сенегала впервые в истории выиграла континентальное первенство. В финале турнира "львы" взяли верх над Египтом в серии пенальти.

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