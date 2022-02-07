В Сенегале объявили выходной в честь победы сборной на Кубке Африки
Фото твиттер Кубка Африки
Жители Сенегала получили внеплановый выходной в понедельник, 7 февраля, пишет Gulf News.
По информации источника, такое решение принял президент страны Маки Салл в честь победы национальной сборной на Кубке Африки.
Сегодня команда прилетит в Дакар, и сенегальцы смогут встретить их. Сам глава государства также планирует поприветствовать футболистов и тренеров. Для этого он прервал дипломатическую поездку.
Сборная Сенегала впервые в истории выиграла континентальное первенство. В финале турнира "львы" взяли верх над Египтом в серии пенальти.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1