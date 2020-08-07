В "Сент-Этьене" выявлено заражение коронавирусом

"Сент-Этьен" сообщил о том, что у одного из членов команды коронавирус. Зараженного изолировали на карантин.

Товарищеская встреча с "Гертой" была отменена в качестве меры предосторожности.

⚠️ Les tests de dépistage PCR, effectués hier mercredi, ont révélé un cas positif au COVID-19 au sein de l’effectif professionnel. Le joueur concerné a été immédiatement isolé. Le match contre @HerthaBSC est annulé.



Lire le communiqué complet — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 6, 2020

Напомним, Лига 1 была досрочно завершена из-за коронавиируса.

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