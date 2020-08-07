В "Сент-Этьене" выявлено заражение коронавирусом

Теги сент-этьенкоронавирус

В "Сент-Этьене" выявлено заражение коронавирусом

"Сент-Этьен" сообщил о том, что у одного из членов команды коронавирус. Зараженного изолировали на карантин.

Товарищеская встреча с "Гертой" была отменена в качестве меры предосторожности.

Напомним, Лига 1 была досрочно завершена из-за коронавиируса.

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