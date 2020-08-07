В "Сент-Этьене" выявлено заражение коронавирусом
"Сент-Этьен" сообщил о том, что у одного из членов команды коронавирус. Зараженного изолировали на карантин.
Товарищеская встреча с "Гертой" была отменена в качестве меры предосторожности.
⚠️ Les tests de dépistage PCR, effectués hier mercredi, ont révélé un cas positif au COVID-19 au sein de l’effectif professionnel. Le joueur concerné a été immédiatement isolé. Le match contre @HerthaBSC est annulé.— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 6, 2020
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Напомним, Лига 1 была досрочно завершена из-за коронавиируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13