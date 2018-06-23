В Сербии недовольны использованием системы VAR на ЧМ-2018
Бывший форвард сборной Сербии Саво Милошевич раскритиковал работу системы VAR на Чемпионате Мира 2018 года.
"Я не понимаю, зачем нам нужен VAR, если он не работает. Сегодня весь мир видел ошибку судьи. Я думал, что VAR нужен, чтобы исправлять ошибки арбитров. Значит нам теперь нужны люди, чтобы исправлять ошибки тех, кто сидит перед монитором? А потом у нас появится сто специальных арбитров, которые всё равно не увидят то, что увидел весь мир. Видимо, VAR работает избранно, только для избранных команд. Два раза в пользу Сербии не дали пенальти на этом Чемпионате Мира - два матча и две ошибки. Как такое может быть? Зачем вводили эту систему, если ошибки продолжаются? Не просто ошибки, а ключевые решения, которые напрямую влияют на игру" - сказал Милошевич.
Напомним, что в первом туре группового этапа ЧМ сербы минимально обыграли Коста-Рику, а во втором туре - уступили Швейцарии.
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|3
|Иран
|2
|3
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|0
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|М
|О
|1
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|2
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|2
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