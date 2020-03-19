В Сербии раскритиковали Йовича, который вернулся в Белград, проигнорировав карантин
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич раскритиковала форварда "Реала" Луку Йовича за то, что футболист проигнорировал необходимость пройти карантин в Мадриде в связи с коронавирусом, передает sport.es.
"Лука поступил очень глупо. Он прервал изоляцию в Мадриде и несмотря на все предупреждения вернулся в Сербию", - сказала Брнабич.
Отметим, что по прибытию в Белграл, футболист вместе со своей девушкой гулял по городу, празднуя день рождения возлюбленной.
Не пропустите: Луис Адриано обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
В "Сьоне" расторгли контракт с игроками, отказавшимися от понижения зарплаты из-за коронавируса
-
Бистрович поделился мнением о введении карантина из-за коронавируса
-
"Ахмат" продолжает тренировочный процесс, несмотря на эпидемию коронавируса
-
Погба поздравил Кокорина с днем рождения
-
"Зенит" объявил, что никто из игроков клуба не заражен коронавирусом
-
Канделаки высказалась о запрет спортивных соревнований
-
АПЛ объявила, что возобновление матчей отложено до 30 апреля
-
Семин: "Игроки "Локомотива" продолжают тренироваться. Машина-база-дом. Чем не карантин?"
-
Шюррле - о карантине: "Много читаю, учусь, смотрю ютуб"
-
В Сербии раскритиковали Йовича, который вернулся в Белград, проигнорировав карантин
-
"Ростов" тренируется в обычном режиме
-
"Ювентус" отклонил предложение ПСЖ по Дибале
-
"Ростов" поздравил Еременко с 33-летием
-
1
Игроки гладбахской "Боруссии" отказались от части зарплаты из-за коронавирусного кризиса
-
"Сельта" решила отказаться от прохождения тестов на коронавирус
-
"Динамо" рассказал о работе клуба в условиях коронавируса
-
"Арсенал" готов продлить контракт с Луизом
-
Переговоры китайского клуба по Ракитичу были приостановлены из-за коронавируса
-
"Манчестер Юнайтед" готов снизить цену на Погба
-
1
Алиев: "Думаю, коронавирус - это всё фейк"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14