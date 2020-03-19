В Сербии раскритиковали Йовича, который вернулся в Белград, проигнорировав карантин

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич раскритиковала форварда "Реала" Луку Йовича за то, что футболист проигнорировал необходимость пройти карантин в Мадриде в связи с коронавирусом, передает sport.es.

"Лука поступил очень глупо. Он прервал изоляцию в Мадриде и несмотря на все предупреждения вернулся в Сербию", - сказала Брнабич.

Отметим, что по прибытию в Белграл, футболист вместе со своей девушкой гулял по городу, празднуя день рождения возлюбленной.

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