В Сербии судья сядет в тюрьму за пенальти (видео)

1 Теги спартак суботица

В Сербии судья сядет в тюрьму за пенальти (видео)Фото: автор неизвестен
Суд признал виновным футбольного судью Срджана Обрадовича в использовании служебного положения и оказании влияния на исход матча. Причиной такому решению стал одиннадцатиметровый удар, который арбитр назначил еще весной 2018 года. 

Обрадович приговорен к 15 месяцам тюремного заключения и на 10 лет отстранен от любой деятельности, связанной с футболом.

Все произошло в матче "Спартак" Суботица - "Раднички", который завершился победой хозяев со счетом 3:0 и позволил им пробиться в Лигу Европы. В концовке встречи, при счете 1:0, арбитр назначил пенальти за игру рукой. Однако повторы показывают, что нарушения не было и близко.


В мае 2018-го арбитр сначала был арестован на 30 дней по обвинению в коррупции и до сих пор шло расследование. Теперь оно завершено и суд принял решение о наказании. Оно может быть обжаловано в вышестоящих инстанциях.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Эвребе на пожизненно!Кашшаи на 2 года,Скомину на год,Брыха на полгода.

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