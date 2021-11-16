В Серии А готовят реформу системы VAR

Глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки анонсировал изменения, которые будут внесены в работу системы VAR в Италии.

"Видеоповторы стали прекрасным инструментом. Теперь мы боремся за то, чтобы решения арбитра были последовательными и сбалансированными. Без этого VAR может стать врагом.

У нас нет секретов, поэтому в планах сделать общедоступными диалоги между рефери в поле и видеоассистентами. Скоро так и будет. Зритель хочет понимать, о чём говорят судьи", - приводит слова Рокки La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в итальянском чемпионате система VAR используется с сезона 2017/2018.

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