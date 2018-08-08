В Серии А изменился логотип



Серия А представила новый официальный логотип, сообщает официальный твиттер турнира.

На нем представлена буква "А", стилизованная под футбольное поле.

Новый слоган Серии А гласит - "Волнующий, захватывающий, полный адреналина".

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