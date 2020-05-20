В Серии А могут провести плей-офф, если сезон вновь будет приостановлен
В чемпионате России могут ввести плей-офф в том случае, если сезон вновь будет приостановлен, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, руководство итальянской федерации футбола рассматривает возможность проведения плей-офф, чтобы определить чемпиона и участников еврокубков.
28 мая представители федерации проведут встречу с министром спорта Италии Винченцо Спадафорой, где обсудят окончание сезона.
После 26 туров лидером Серии А является "Ювентус", который набрал 63 очка. Второе место занимает "Лацио" с 62 очками в активе. На третьей позиции находится "Интер" (54).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16