В Серии А могут провести плей-офф, если сезон вновь будет приостановлен

В чемпионате России могут ввести плей-офф в том случае, если сезон вновь будет приостановлен, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, руководство итальянской федерации футбола рассматривает возможность проведения плей-офф, чтобы определить чемпиона и участников еврокубков.

28 мая представители федерации проведут встречу с министром спорта Италии Винченцо Спадафорой, где обсудят окончание сезона.

После 26 туров лидером Серии А является "Ювентус", который набрал 63 очка. Второе место занимает "Лацио" с 62 очками в активе. На третьей позиции находится "Интер" (54).

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