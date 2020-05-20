В Серии А могут провести плей-офф, если сезон вновь будет приостановлен

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В Серии А могут провести плей-офф, если сезон вновь будет приостановлен

В чемпионате России могут ввести плей-офф в том случае, если сезон вновь будет приостановлен, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, руководство итальянской федерации футбола рассматривает возможность проведения плей-офф, чтобы определить чемпиона и участников еврокубков.

28 мая представители федерации проведут встречу с министром спорта Италии Винченцо Спадафорой, где обсудят окончание сезона.

После 26 туров лидером Серии А является "Ювентус", который набрал 63 очка. Второе место занимает "Лацио" с 62 очками в активе. На третьей позиции находится "Интер" (54).

Не пропустите: Матчи чемпионата Италии будут проходить параллельно с Лигой Чемпионов. | http://soccernews.ru
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lesnovsky

Ничему не научились в Италии....

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