В Серии А могут уменьшить количество клубов
Глава Серии А Гаэтано Миккиче рассказал, что количество команд в дивизионе может уменьшиться. Об этом сообщает Radio Anch’io Sport.
"Во всех лучших чемпионатах, за исключением Бундеслиги, - по 20 команд. Однако Италия позволила нам уменьшить количество команд с 20 до 18", - сказал Миккиче.
В Серии А лидирует "Ювентус", набрав 60 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|22
|40
|4
|Милан
|22
|36
|5
|Рома
|22
|35
|6
|Сампдория
|22
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|21
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|22
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|22
|9