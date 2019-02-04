В Серии А могут уменьшить количество клубов

Теги серия аювентус

В Серии А могут уменьшить количество клубов

Глава Серии А Гаэтано Миккиче рассказал, что количество команд в дивизионе может уменьшиться. Об этом сообщает Radio Anch’io Sport.

"Во всех лучших чемпионатах, за исключением Бундеслиги, - по 20 команд. Однако Италия позволила нам уменьшить количество команд с 20 до 18", - сказал Миккиче.

В Серии А лидирует "Ювентус", набрав 60 баллов.

Читайте также: То, что вы могли пропустить: ТОП-5 переходов в последний день трансферного окна. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Член княжеской семьи стал помощником Васильева в "Монако"

Член княжеской семьи стал помощником Васильева в "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 22 60
2 Наполи Наполи 22 51
3 Интер Милан Интер Милан 22 40
4 Милан Милан 22 36
5 Рома Рома 22 35
6 Сампдория Сампдория 22 33
7 Аталанта Аталанта 21 32
8 Лацио Лацио 21 32
9 Фиорентина Фиорентина 22 31
10 Торино Торино 22 31
11 Сассуоло Сассуоло 22 30
12 Парма Парма 22 29
13 Дженоа Дженоа 22 24
14 СПАЛ СПАЛ 22 22
15 Кальяри Кальяри 21 21
16 Удинезе Удинезе 22 19
17 Эмполи Эмполи 22 18
18 Болонья Болонья 22 17
19 Фрозиноне Фрозиноне 21 13
20 Кьево Кьево 22 9
Полная таблица

топ-5 тегов