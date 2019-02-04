В Серии А могут уменьшить количество клубов

Глава Серии А Гаэтано Миккиче рассказал, что количество команд в дивизионе может уменьшиться. Об этом сообщает Radio Anch’io Sport.

"Во всех лучших чемпионатах, за исключением Бундеслиги, - по 20 команд. Однако Италия позволила нам уменьшить количество команд с 20 до 18", - сказал Миккиче.

В Серии А лидирует "Ювентус", набрав 60 баллов.

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