В Серии А назвали лучшего игрока прошлого сезона

Теги джанлуиджи буффонювентус

В Серии А назвали лучшего игрока прошлого сезонаВ итальянской Серии А определили лучшего футболиста сезона 2016/2017, информирует ActuFoot.

Почетная награда досталась голкиперу туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону, который стал первым голкипером в чемпионате за последние двадцать лет, удостоенным данного звания.

В прошлом сезоне в Серии А Буффон пропустил 24 мяча в 30 играх.

Напомним, Буффон высказался о предстоящем матче против "Наполи". | soccernews.ru

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