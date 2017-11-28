В Серии А назвали лучшего игрока прошлого сезона

В итальянской Серии А определили лучшего футболиста сезона 2016/2017, информирует ActuFoot.

Почетная награда досталась голкиперу туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону, который стал первым голкипером в чемпионате за последние двадцать лет, удостоенным данного звания.

В прошлом сезоне в Серии А Буффон пропустил 24 мяча в 30 играх.

Напомним, Буффон высказался о предстоящем матче против "Наполи". | soccernews.ru