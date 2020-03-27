В Серии А определят чемпиона, даже если сезон не будет завершен

Президент Федерации футбола Италии Габриеле Гравина сказал, что даже если Серия А будет досрочно завершена, чемпион страны в сезоне-2019/20 будет определен. Об этом сообщает Football Italia.

"Если нам все таки не удастся завершить сезон, мы все равно хотели бы определить исход спортивных соревнований, которые проходили на футбольном поле. Один из клубов станет чемпионом", - сказал Гравина.

По последний данным, в Италии от заражения коронавирусом скончались 7800 человек.

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