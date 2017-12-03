В Серии А повторен рекорд по числу хет-триков с 1960 года

Теги интер миланиван перишич

В Серии А повторен рекорд по числу хет-триков с 1960 года

В матче 15-го тура чемпионата Италии "Интер" дома разгромил "Кьево" со счетом 5:0.

В этом поединке три мяча забил хорватский полузащитник миланского клуба Иван Перишич.

Этот хет-трик стал 19-м в Серии А в этом сезоне и это повторение лучшего результата турнира с 1960 года.

Не пропустите: "Интер" – "Кьево" - 5:0 (обзор). | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Интер Милан 15 39
2 Наполи 15 38
3 Ювентус 15 37
4 Рома 14 34
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 14 26
7 Фиорентина 15 21
8 Милан 15 21
9 Болонья 15 21
10 Аталанта 15 20
11 Торино 15 20
12 Кьево 15 20
13 Кальяри 15 16
14 Удинезе 13 12
15 Кротоне 14 12
16 Сассуоло 15 11
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