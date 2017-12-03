В Серии А повторен рекорд по числу хет-триков с 1960 года

В матче 15-го тура чемпионата Италии "Интер" дома разгромил "Кьево" со счетом 5:0.

В этом поединке три мяча забил хорватский полузащитник миланского клуба Иван Перишич.

Этот хет-трик стал 19-м в Серии А в этом сезоне и это повторение лучшего результата турнира с 1960 года.

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