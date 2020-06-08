В Серии А проведут плей-офф, если сезон снова остановится

Если сезон Серии А придется снова остановить из-за пандемии коронавируса, в Лиге проведут плей-офф или алгоритм.

Большинство итальянских клубов выступили против идеи определения чемпиона и вылетающих из лиги команд с помощью математической формулы. Однако FIGC утвердил планы на своем Федеральном совете 8 июня 18 голосами против 3.

Таким образом, чемпион Серии А и вылетающие команды определят с помощью плей-офф.

Розыгрыш Серии А возобновится 20 июня.

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