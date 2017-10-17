В Серии А в этом сезоне произошла первая тренерская отставка

"Кальяри" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Массимо Растелли.

Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты. Сардинцы потерпели четыре поражения подряд и сейчас занимают 13-е место в турнирной таблице первенства, имея в своём активе по итогам 8 туров шесть очков.

Стоит отметить, что это первая тренерская отставка в итальянской Серии А в сезоне 2017/18. | http://soccernews.ru