В сеть попала новая форма "Реала" на следующий сезон

В сети показали новую форму "Реала" на следующий сезон.

Как сообщает Footy Headlines, домашний комплект экипировки "королевского клуба" выполнили в традиционном белом цвете.

От нынешней формы она отличается в цвете полосок и букв в названии спонсора - вместо голубого будет использован черный.

Второй и третий комплект в сети пока недоступны.

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