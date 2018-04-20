В сеть попала новая форма "Реала" на следующий сезон

Теги реал мадрид

В сеть попала новая форма "Реала" на следующий сезонВ сети показали новую форму "Реала" на следующий сезон.

Как сообщает Footy Headlines, домашний комплект экипировки "королевского клуба" выполнили в традиционном белом цвете.

От нынешней формы она отличается в цвете полосок и букв в названии спонсора - вместо голубого будет использован черный.

Второй и третий комплект в сети пока недоступны.

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а помойму они одинаовые

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