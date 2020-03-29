В сеть попали фото формы "Реала" на следующий сезон

В интернет попали снимки формы "Реала" на следующий сезон. Об этом сообщает AS.

По данным источника, цвет основной формы команды будет традиционно белый, рукава будут черного и фуксии цветах. Гостевой комплект будет розовый с похожим рисунком на рукавах.

Резервная форма будет черно-серой с логотипом и спонсорами в цветах фуксии.

В турнирной таблице Примеры "Реал" занимает 2 место.

Розыгрыш чемпионата Испании приостановлен до неопределенного времени.

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