В сеть попали фотографии дизайна комплекта формы "Баварии" на сезон-2020/21

В интернет попали фотографии дизайна домашнего комплекта формы "Баварии" на сезон-2020/21. Об этом сообщает Footy Headlines.

Форма выполнена в традиционном красном свете с белыми вставками.

Техническим спонсором "Баварии" является компания Adidas.

По данным источника, официально форма должна быть представлена весной 2020 года.

Не пропустите: "Лестер" интересуется хавбеком "Милана"| http://soccernews.ru