В сеть попали фотографии дизайна комплекта формы "Баварии" на сезон-2020/21
В интернет попали фотографии дизайна домашнего комплекта формы "Баварии" на сезон-2020/21. Об этом сообщает Footy Headlines.
Форма выполнена в традиционном красном свете с белыми вставками.
Техническим спонсором "Баварии" является компания Adidas.
По данным источника, официально форма должна быть представлена весной 2020 года.
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|17
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|17
|27
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|Фрайбург
|17
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|Аугсбург
|17
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|Унион Берлин
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|Кельн
|17
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