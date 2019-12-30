В сеть попали фотографии дизайна комплекта формы "Баварии" на сезон-2020/21

1 Теги бавария мюнхен

В сеть попали фотографии дизайна комплекта формы "Баварии" на сезон-2020/21

В интернет попали фотографии дизайна домашнего комплекта формы "Баварии" на сезон-2020/21. Об этом сообщает Footy Headlines.

Форма выполнена в традиционном красном свете с белыми вставками.

Техническим спонсором "Баварии" является компания Adidas.

По данным источника, официально форма должна быть представлена весной 2020 года.

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