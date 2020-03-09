В сеть попали фотографии домашней формы "Барселоны" на сезон-2020/21

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В сеть попали фотографии домашней формы "Барселоны" на сезон-2020/21

В сети появились фотографии домашней формы "Барселоны" на следующий сезон.

Снимки были опубликованы на сайте Footy Headlines.

Дизайн экипировки на следующий сезон выполнен с традиционными вертикальными полосами, в сине-гранатовом цвете с желтыми вставками. Отличительной особенностью станет градиент из узора из мелких точек. 

Техническим спонсором команды является Nike. 

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