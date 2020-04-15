В сеть попали снимки новой домашней формы "Ливерпуля"

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В сеть попали снимки новой домашней формы "Ливерпуля"

В сети появились снимки новой домашней формы "Ливерпуля", в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.

Фотографии появились на сайте Footy Headlines.

Форма выполнена в традиционном красном цвете. Футболка выполнена в традиционном красном цвете, воротник и манжет исполнены в бирюзовых цветах. На спине под воротником присутствует напоминание о трагедии на стадионе "Хиллсборо". Шорты и гетры новой формы также будут красными.

Отметим, что с нового сезона экипировку будет создавать Nike, который придет на смену New Balance.

Не пропустите: "Ливерпуль" вспомнил жертв трагедии на "Хиллсборо"| http://soccernews.ru
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