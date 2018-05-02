В сеть попало изображение формы "Реала" на следующий сезон

Появилось изображение формы "Реала" на сезон-2018/19, сообщает портал Footyheadlines.

Выездной комплект формы королевского клуба будет черным, а третий вариант экипировки получит красный цвет.

Фото: Выездная и третья формы "Реала".

При этом основная форма "Реала" будет выполнена в традиционных белых цветах.

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