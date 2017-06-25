В сеть просочилось фото выездной формы ПСЖ на следующий сезон

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В сеть просочилось фото выездной формы ПСЖ на следующий сезонВ интернет просочилось фото выездной формы французского ПСЖ на следующий сезон. Вот в чем парижане будут играть в гостевых матчах:

Напомним, ПСЖ попытается приобрести Бэйла. | soccernews.ru

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