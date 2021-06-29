В сеть утекли финансовые документы "Спартака"
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Появились данные об агентских выплатах "Спартака" за трансферы и продление контрактов с игроками
Telegram-канал BlackMirror опубликовал информацию о выплатах московским "Спартаком" вознаграждений за агентские услуги за трансферы и продление контрактов с игроками.
Стоит отметить, что за продление контракта с воспитанником клуба полузащитником Александром Ломовицским "красно-белые" заплатили агенту один миллион евро. Еще больше обошлось продление с воспитанником команды вратарем Александром Максименко - 1,36 млн евро.
Полностью список опубликованных агентских выплат выглядит так:
Максименко - 1,36 млн евро
Ломовицкий - 1 млн евро;
Айртон - 787 тыс;
Роман Зобнин - 687
Гус Тиль - 680;
Джордан Ларссон - 525;
Софиан Ханни - 500.
Напомним, что в прошедшем сезоне "Спартак" занял второе место в РПЛ и добыл путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
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