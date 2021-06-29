В сеть утекли финансовые документы "Спартака"

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Появились данные об агентских выплатах "Спартака" за трансферы и продление контрактов с игроками

Telegram-канал BlackMirror опубликовал информацию о выплатах московским "Спартаком" вознаграждений за агентские услуги за трансферы и продление контрактов с игроками.

Стоит отметить, что за продление контракта с воспитанником клуба полузащитником Александром Ломовицским "красно-белые" заплатили агенту один миллион евро. Еще больше обошлось продление с воспитанником команды вратарем Александром Максименко - 1,36 млн евро.

Полностью список опубликованных агентских выплат выглядит так:

Максименко - 1,36 млн евро

Ломовицкий - 1 млн евро;

Айртон - 787 тыс;

Роман Зобнин - 687

Гус Тиль - 680;

Джордан Ларссон - 525;

Софиан Ханни - 500.

Напомним, что в прошедшем сезоне "Спартак" занял второе место в РПЛ и добыл путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

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