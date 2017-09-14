В сети интернет появилось пикантное фото подруги Роналду Джорджины Родригес

В сети интернет появилось пикантное фото девушки форварда мадридского "Реала" Кришатину Роналду Джорджины Родригес.

Отметим, что в скором времени у Криштиану и Джорджины должен появиться на свет их первый общий ребенок.

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