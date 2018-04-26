В сети опубликовали фото третьего комплекта формы "Манчестер Юнайтед" на сезон 2018/2019

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В сети опубликовали фото третьего комплекта формы "Манчестер Юнайтед" на сезон 2018/2019В сети опубликовали фото третьего комплекта игровой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон 2018/2019.

Создана экипировка "красных дьяволов" в темно-синем цвете:

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на своего бывшего защитника. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
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