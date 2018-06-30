В сети показали новую форму "Милана"

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В сети показали новую форму "Милана"Портал Footy Headlines показал в сети фотографии новой формы "Милана".

Комплект формы будет выполнен в традиционных вертикальных черных и красных полосах.

Отметим, что новым техническим спонсором клуба будет Puma.

 

Читайте: Иммобиле может стать игроком "Милана" | http://soccernews.ru

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