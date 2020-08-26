В сети появилась фотография письма Месси, отправленного по факсу руководству "Барсы"

С сети появился снимок письма капитана "Барселоны" Лионеля Месси, которое он вчера, 25 августа, отправил руководству клуба, с просьбой разрешить ему покинуть команду.

Ранее сообщалось, что данное решение аргентинец принял после разговора с главным тренером "сине-гранатовых" Рональдом Куманом.

El fax del que habló el mundo: a través de esta carta, Leo Messi le comunicó a la dirigencia del Barcelona que no jugará más en el club catalán. pic.twitter.com/qetW8uGkzy — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) August 25, 2020

"В соответствии с настоящим письмом я, Лионель Андрес Месси, прошу расторгнуть договор о трудовых отношениях с уважаемым клубом, защищая себя пунктом № 24, который позволяет мне использовать это право.", - говорится в письме.

Месси может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

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