В сети появилась фотография письма Месси, отправленного по факсу руководству "Барсы"

Теги барселоналионель месси

В сети появилась фотография письма Месси, отправленного по факсу руководству "Барсы"

С сети появился снимок письма капитана "Барселоны" Лионеля Месси, которое он вчера, 25 августа, отправил руководству клуба, с просьбой разрешить ему покинуть команду.

Ранее сообщалось, что данное решение аргентинец принял после разговора с главным тренером "сине-гранатовых" Рональдом Куманом.

"В соответствии с настоящим письмом я, Лионель Андрес Месси, прошу расторгнуть договор о трудовых отношениях с уважаемым клубом, защищая себя пунктом № 24, который позволяет мне использовать это право.", - говорится в письме.

Месси может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Не пропустите: "Барселона" подтвердила информацию о желании Месси сменить клуб. | http://soccernews.ru
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