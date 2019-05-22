В сети появилась виртуальная экскурсия по камере Мамаева в СИЗО
В сети появилась виртуальная экскурсия по камере в "Бутырке", в которой сейчас сидит хавбек "Краснодара" Павел Мамаев. Об этом сообщает Life.
Панорамная съёмка позволяет осмотреть всю комнату.
В камере есть телевизор, несколько полок с книгами, длинный стол, вешалки для верхней одежды, восемь двухъярусных кроватей и два окна с решетками.
Напомним, что в октябре прошлого года компания избила водителя Виталия Соловчука, чиновника Дениса Пака и генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина.
Ранее стало известно, что братья Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
Виртуальная экскурсия доступна по ссылке.
Читайте также: Прокуратура хочет увеличить срок Кокорину и Мамаеву. | http://soccernews.ru
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