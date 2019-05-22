В сети появилась виртуальная экскурсия по камере Мамаева в СИЗО

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В сети появилась виртуальная экскурсия по камере Мамаева в СИЗО

В сети появилась виртуальная экскурсия по камере в "Бутырке", в которой сейчас сидит хавбек "Краснодара" Павел Мамаев. Об этом сообщает Life.

Панорамная съёмка позволяет осмотреть всю комнату.

В камере есть телевизор, несколько полок с книгами, длинный стол, вешалки для верхней одежды, восемь двухъярусных кроватей и два окна с решетками.

Напомним, что в октябре прошлого года компания избила водителя Виталия Соловчука, чиновника Дениса Пака и генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина.

Ранее стало известно, что братья Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

Виртуальная экскурсия доступна по ссылке.

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