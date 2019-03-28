В сети появилась возможная новая форма "Ювентуса"

Теги ювентус

В сети появилась возможная новая форма "Ювентуса"

В сети опубликован снимок возможной новой формы "Ювентуса", которую клуб будет использовать в следующем сезоне. 

Основная форма туринского клуба - черно-белая в полоску. Однако на этот раз полосок нет, но цветовая гамма осталась прежней. Одна половина футболки черная, вторая - белая.

Официально туринский клуб официально представит новый комплект экипировки в мае."Ювентус" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.

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