В сети появились эскизы формы ЦСКА на следующий сезон

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В сети появились эскизы формы ЦСКА на следующий сезон

Появились эскизы комплектов формы ЦСКА на сезон-2018/19, сообщают российские СМИ.

Стоит отметить, что контракт армейцев с нынешним техническим спонсором компанией Adidas истекает летом 2018 года, поэтому форму может изготовить другой производитель.

Фото: Форма ЦСКА на следующий сезон.

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