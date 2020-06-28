В сети появились фото домашней формы "Челси" на сезон-2020/21

Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма "Челси" на следующий сезон.

Весь комплект выполнен в традиционном синем цвете. Отличительной особенностью формы является узор, напоминающий уложенный елочкой паркет.

Производством формы является Nike у "Челси" будет новый титульный спонсор: вместо компании по производству шин Yokohama придет бренд сотовой связи Three.

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